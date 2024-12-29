"مفاجأة من العيار الثقيل".. تامر حسني يحضر عرض مسرحية الباشا لكريم عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ الفنان تامر حسني صناع مسرحية الباشا وحضر العرض، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

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تامر حسني يحضر مسرحية الباشا

وتداولت صفحات السوشيال فيديو لـ تامر حسني أثناء حضوره عرض مسرحية الباشا، ثم صعد للمسرح وقام بالتقاط الصور التذكارية مع كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، وأبطال المسرحية.

كما مازح تامر حسني الطفل جان رامز قائلًا:" عايز تطلع مطرب في المسرحية زميل يعني، وأعرب كريم عبد العزيز، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحية “الباشا” في موسم الرياض بالسعودية.

أبطال مسرحية الباشا

وتضم مسرحية "الباشا" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، وهى من إخراج رامي إمام، والأغاني التي ستعرض في المسرحية من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.

موعد عرض مسرحية الباشا

تعرض مسرحية الباشا على مسرح بكر الشدي بالرياض، بداية من 25 ديسمبر الجاري إلى 1 يناير المقبل.

قصة مسرحية الباشا

وتدور أحداث مسرحية الباشا التي تجمع بين كريم عبد العزيز وهنا الزاهد في إطار كوميدي، حول« أبو المعاطي الباشا» وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، وتتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة «ليلى الصياد»، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.