"صحة النواب" تقر تعديل المادة 18 من قانون المسئولية الطبية وتوافق على إنشاء صندوق تأمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 06:33 مساءً - عدلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، المادة 18 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، ليصبح نصها على النحو التالى: "تكون اللجنة العليا هى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها".

وكانت المادة (18) تنص على الآتي قبل تعديلها: يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية أو الاستعانة بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية، كما يجوز لها الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية، أو باللجنةالعليا من خلال ما تشكله من لجان متخصصة؛ لتقديم أعمال الخبرة المتعلقة بالمسئولية الطبية.