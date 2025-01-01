رئيس الوزراء: تعديل قانون المسؤولية الطبية جاء نتيجة جدل الأطباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 06:33 مساءً - رد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على سؤال بشأن مسؤولة ملف مجلس الوزراء ومفاده: "الأيام الأخيرة شهدت جدل كبيرة حول قانون الحكومة للمسؤولية الطبية، وخرجت نقابة الأطباء وقالت إنها قدمت مذكرة لمجلس الوزراء، فيما شهدت الساعات الماضية نوع من إعادة النظر للقانون، حدثنا عن هذا القانون وهل هناك تعديلات محددة جرى اتخاذها في هذا الأمر؟".

وأجاب رئيس الوزراء، "هذا القانون كان مطلب من الأطباء لحمايتهم، والقانون يحتوي على مزايا كبيرة جدا للأطباء، ولكن النقطة الوحيدة التي حدث عليها الجدل هو مسألة إن حد خطأ جسيم من طبيب، إلا أن قانون العقوبات ينظم هذا الأمر، وكل المسألة أننا كنا نريد تجميع كافة المواد في قانون واحد، وبعدما وجدنا هذا الجدل الكبير مع نقابة الأطباء، وبعدما استمعنا لوجهات نظر الأطباء حدث توافق وتعديل في بعض الأمور".

وتابع رئيس الوزراء، "أؤكد أننا نحمي هذه الفئة الكبيرة بالمجتمع المصري، وهدف القانون هو تعظيم من قيمة هذه الفئة وحمياتها، والموضوع كله منفتح والهدف هو المصلحة العامة، فعندما ترى الدولة في النهاية من خلال المناقشات أن هناك بعض الأمور ستحقق الرضا، تنفذها".