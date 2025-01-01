فن ومشاهير

بدء الاستعدادات للعرض الخاص لـ فيلم "الدشاش"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم -  

يستعد صناع عمل فيلم 'الدشاش'، للنجم محمد سعد للعرض الخاص له اليوم في أحد المولات بالقاهرة، بحضور صناع العمل ليكون جاهزًا لطرحه في دور العرض السينمائية بدء من الغد. 

 

 

ومن المقرر أن يقدم محمد سعد في فيلم "الدشاش"، دورًا جديدًا بعد غياب دام لسنوات عن السينما، حيث يظهر للمرة الأولى في دور شخصية حادة الطباع تتعرض للعديد من المشاكل، ليقرر بهذه الشخصية التخلي عن طابع الكوميديا.

 

الذي غلب على الكثير من أعماله من قبل وكان من أبرز تلك الأعمال: اللمبي، كركر، تتح، كتكوت، بوحه، اللمبي 8 جيجا، تحت الطرابيزة، محمد حسين، وغيرهم من الأعمال.

 

وفي سياق آخر أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، بطولة محمد سعد، الأغنية الرسمية للعمل بعنوان "دي معلمة"، التي سيتم عرضها في مصر بدءًا من 1 يناير وفي باقي الدول العربية في 9 يناير. 

 

76d2f26833.jpg
الدشاش 

 

 

تفاصيل فيلم الدشاش: 

 

وفيلم "الدشاش" بطولة ‏كل من محمد سعد، ‏زينة، باسم سمرة، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، خالد الصاوي، نسرين أمين، ‏ومحمد فهيم، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

 

b4dc3c03e0.jpg
الدشاش 
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا