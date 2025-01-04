خلطة مغربية للعرايس لتبييض المناطق الحساسة وتحت الابطين والجسم كله في دقائق

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رياض - احمد صلاح - خلطة مغربية للعرايس لتبييض المناطق الحساسة وتحت الابطين والجسم قبل الزفاف، من المهم جدًا الاهتمام والاعتناء لتبييض جميع المناطق الحساسة للعروس، ويتحقق ذلك بإزالة اللون الأسود الذي يظهر نتيجة استخدام شفرة لعلاج الشعر، بحيث ينمو الشعر إلى لون غامق، حيث يعد استخدام العطور أو عدم توفر النظافة الشخصية، والاستخدام المكثف لكريمات إزالة الشعر من الأسباب الرئيسية لتعرض المناطق الحساسة، وفي هذه المقالة سنناقش خلطة مغربية لتبييض العانه والابطين والجسم كله، من أجل التخلص من هذا الأسود المزعج.

خلطة مغربية للعرايس لتبييض المناطق الحساسة وتحت الابطين والجسم

يمكنك بسهولة تحضير وتطبيق هذه الخلطات في المنزل، ونعتقد أنها ستجلب لك نتائج مذهلة في فترة قصيرة من الزمن:

خلطة الحنة المغربية:

مكونات :

5 ملاعق ممتلئة من الحناء

8 ملاعق ممتلئة من السكر

5 ملاعق ممتلئة من القرنفل

1/2 ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة ممتلئة من زيت السمسم وزيت اللوز.

طريقة التحضير:

اخلطي الحناء والقرنفل والسكر والكركم، ثم قومي بإضافة ملعقتين كبيرتين من وزيت السمسم وزيت اللوز، واستخدمي هذا المزيج على المناطق الداكنة بالجسم.

قومي بتركه لمدة حوالي 15 دقيقة، ثم قومي بشطفه بالماء الدافئ لجعل البشرة نقية.

وصفة الليمون والجلسرين

المكوّنات:

4 كوب من عصير الليمون.

4 ملعقة ممتلئة من الملح.

1 ملعقة قليلة من الجلسرين.

طريقة التحضير:

اخلطي عصير الليمون والجلسرين والملح، وحركي المكونات جيدًا حتى يتجانس الخليط، ثم ضعي المحلول في الثلاجة حتى يبرد.

قبل الاستحمام، ضعي المحلول على الجسم.

خلطة مغربية من الكركم والفازلين

المكونات:

عبوة من الفازلين

1 ملعقة ممتلئة كركم

طريقة التحضير: