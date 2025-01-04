انت الأن تتابع خبر بصفار بيضة افردي شعرك وتعرفي على وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه بكل الأسرار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من البنات والسيدات بسبب الشعر المجعد وذلك يسبب لهم إحراج وإزعاج ويبحث الكثير منكم عن طرق مختلفة لفرد الشعر وتنعيمه، ويلجأ الكثير من البنات إلى استخدام مصففات الشعر مثل المكوى أو الاستشوار تعمل على تقصف الشعر وكريمات تؤدي إلى تلف الشعر بسبب وجود مواد كيميائية بها، وتعتبر الوصفات الهندية من أفضل الوصفات التي تعمل تنعيم الشعر وترطيبه وتعطيه اللمعان لذلك يفضل الكثير منكم تحضيرها في البيت.

مقادير عمل وصفة الأفوكادو لفرد الشعر وتنعيمه

حبة واحدة متوسطة الحجم من الأفوكادو الناضج

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون

ربع كوب من زيت الزيتون

طريقة عمل وصفة الأفوكادو لفرد الشعر وتنعيمه

أولا نحضر طبق عميق ونضع فيه حبة الأفوكادو ونقوم بهرسها جيدا.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون على الأفوكادو المهروس مع تقليبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نبدأ في توزيع الخليط على فروة الشعر من الجذور إلى الأطراف ويكون الشعر رطب، ثم نقوم بتغطية الشعر باستخدام قبعة الاستحمام أو فوطة دافئة.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة عشرين دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيدا للتخلص من آثار الخليط.

ثم نقوم بتمشيط الشعر ونتركه حتى يجف تماما.

مقادير عمل وصفة البيض وزيت الخروع لفرد الشعر

صفار بيضة واحدة

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة عمل وصفة البيض وزيت الخروع لفرد الشعر

أولا نحضر وعاء ونضع به صفار البيض وملعقة زيت الخروع وملعقة العسل الأبيض ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالتساوي من الجذور إلى الأطراف حتى يتم تغطية الشعر بالكامل.

ثم نغطي الشعر بكيس بلاستيك ونلفه بفوطة دافئة ونترك الخليط لمدة نصف ساعة على الشعر.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا باستخدام الخل للتخلص من رائحة البيض، ثم نقوم بشطفه وتمشيطه ونتركه حتى يجف.

يفضل استخدام هذا الخليط ثلاث مرات كل أسبوع.

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