إلهام شاهين تكشف عن خطوات خسارتها للوزن

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة إلهام شاهين، علي خطوات خسارتها لوزنها في الفترة الأخيرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد.

خسارة إلهام شاهين للوزن

وقالت إلهام ‘فقدت الكثير من وزني في الفترة الأخيرة، وسعيدة بذلك لأن التخسيس يحسن النفسية ويحدث فارق كبير في حياة الشخص، ولكن التُخن مصيبة والتخسيس لم يكن سهلا’.

وواصلت ‘شاهين’، “ستخدمت حقن للتخسيس وأنظمة غذائية ساعدت في إنقاص الوزن، ولكن يجب أن يكون الحصول عليها بالمتابعة مع الطبيب للاطمئنان على الفيتامينات في الجسم”.

إلهام شاهين تحتفل بـ رأس السنة

سبق، شاركت إلهام المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» احتفالها بليلة رأس السنة الميلادية، وظهرت بإطلالة سوداء تتناسب مع أجواء الشتاء رفقة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، معلقة: «سنة حلوة يا رب فيها أمان وسلام ومحبه بين كل البشر».

اخر اعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين هو مسلسل حكاية ألفريدو، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

قصة مسلسل حكاية ألفريدو

ودارت أحداثه حول فريد، الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسو (إلهام شاهين) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.