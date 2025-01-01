"هتروقى لأمى الشقة".. بهذه الطريقة أحمد مالك وهدى المفتى يحتفلان بالعام الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - فأجاة الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتى، الجمهور بفيديو كوميدى على تطبيق التيك توك، وذلك احتفالا بالعام الجديد.

أحمد مالك وهدى المفتى يحتفلان بالعام الجديد

احتفل الثنائ بالعام الجديد بفيديو كوميدى على تطبيق التيك توك، وتقليد الفيديو الشهير على تطبيق "هتروقى لأمى الشقة" لسوزى الأردنية أحد مشاهير التطبيق.

أحدث أعمال أحمد مالك

ومن ناحية أخرى، يحضر أحمد مالك لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحدث أعمال هدي المفتي

بدات هدي المفتي تصوير مسلسل 80 باكو، للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي 2025، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

آخر أعمال أحمد مالك

وكان آخر أعمال أحمد مالك هو فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وضيوف الشرف كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، روبى، رشدى الشامى.