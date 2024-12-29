انت الأن تتابع خبر احذر قبل فوات الأوان .. أعراض خطيرة لو ظهرت عليك لا تستهون بها فهي إشارة لإصابتك بالفشل الكلوي .. افعل الآتي فورا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتمثل الوظيفة الرئيسية للكلى في إزالة الفائض من الماء والمواد السامة من الجسم عن طريق البول بالإضافة إلى تنقية الدم قبل عودته إلى القلب، كما تقوم الكلى بعدد من الوظائف الهامة الأخرى، لذلك فإن أي اضطراب أو خلل في وظائف الكلى يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة الفرد، ومن أخطر الأمراض المرتبطة بالكلى هو الفشل الكلوي وسنتناول في هذا المقال تعريفه وأعراضه وطرق تشخيصه.

ما هو الفشل الكلوي

هذا يدل على أن الكلى لا تستطيع القيام بوظيفتها في تنقية الدم والحفاظ على توازن المعادن، مما يؤدي إلى خلل في وظيفة الكلى وتركيز نفايات الجسم في الدم وهذا يتضح بشكل جلي من خلال ارتفاع مؤشرات وظائف الكلى عند القياس.

أنواع الفشل الكلوي

الفشل الكلوي الحاد يحدث عندما تتوقف الكلى عن أداء وظائفها بشكل مفاجئ، وقد تسوء الحالة خلال ساعات أو أيام.

ليس من الضروري أن يتحول هذا النوع إلى فشل مستمر، خاصة إذا تعاملنا مع المشكلة في وقت مبكر.

تظهر علامات الفشل الكلوي المزمن تدريجيا على مدى فترة ممتدة، حيث تتجلى في ارتفاع مستمر في وظائف الكلى لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر، وغالبا ما يعتبر هذا النوع غير قابل للعلاج.

أعراض الفشل الكلوي الحاد

تشمل أعراض الفشل الكلوي الحاد:

جفاف شديد في الحلق.

جفاف شديد في الجلد.

الميل للقيء أو القيء.

تناقص في كمية البول خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

عندما تتوقف الكلى عن الأداء فجأة (الفشل الكلوي الحاد)، تبدأ هذه العلامات بالظهور.

آلام في البطن أو الظهر.

إسهال.

ارتفاع في درجة الحرارة.

نزيف الأنف.

القيء.

الطفح الجلدي.

أعراض بداية الفشل الكلوي المزمن

في المرحلة الأولى قد لا توجد علامات واضحة على مريض الكلى، حيث يمكن للجسم أن يتكيف مع انخفاض وظيفة الكلى، غالبا ما يتم اكتشاف إصابة المريض في المراحل المبكرة بشكل غير مقصود أثناء الفحوصات الروتينية مثل اختبارات الدم أو تحليل البول، قد تبدأ بعض الأعراض في الظهور مثل تورم الأطراف وقلة عدد مرات التبول، أو ضيق التنفس،

وإذا لم يتم تشخيص المرض مع مرور الوقت قد تظهر أعراض أخرى:

فقدان الوزن وانعدام الشهية.

يحدث انتفاخ في العينين والكاحلين أو الأطراف عندما يواجه الجسم صعوبة في التخلص من السوائل الزائدة.

قصر النفس.

مشكلات تتعلق بعملية التبول (سواء كانت زيادة أو نقص في عدد مرات التبول).

تبدل لون البول ليصبح شبيه باللون الأبيض.

الأرق.

الشعور بالحكة الجلدية والرغبة في الهرش.

تقلصات العضلات.

التهاب الأعصاب الطرفية.

الغثيان المستمر والقيء.

ضعف القدرة على التركيز.

الإغماء.

كيف يمكن تشخيص الفشل الكلوي

يوجد مجموعة من الفحوصات التي تستخدم لتحديد الإصابة بالفشل الكلوي، ومن هذه الفحوصات: