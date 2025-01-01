الإمارات تُجلي 127 من المصابين والمرضى والمرافقين من غزة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

في رحلة هي الثالثة والعشرون من نوعها، نفّذت دولة الإمارات اليوم “الثلاثاء” مبادرة إنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإجلاء 55 مصاباً ومريضاً في حالة حرجة من قطاع غزة – من ضمنهم أطفال ومرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف – انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفيات الدولة، برفقة 72 من أفراد عائلاتهم.

وبحسب “وام”، يأتي إجلاء المصابين والجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في أكتوبر 2023 بعلاج 1,000 طفل و1,000 مريض بالسرطان من أبناء قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وقد وصل العدد حتى اليوم 2,254 مريضاً ومرافقاً.

وتعكس هذه المبادرة أهمية القيام بتدخل إنساني عاجل لإنقاذ الأرواح، وتجسّد الالتزام الراسخ لدولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في غزة خلال الأوضاع الكارثية التي تحيط بالقطاع، حيث سهلت خطوط الاتصال المختلفة لدولة الإمارات الجهود الإنسانية وتقديم الدعم لسكان غزة، ومد يد العون لهم وقت الحاجة.

كما بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين والمرضى الفلسطينيين حيث عالج المستشفى الميداني الإماراتي في جنوب غزة منذ افتتاحه في 2 ديسمبر 2023 ما يزيد على 50,489 حالة، فيما عالج المستشفى العائم قبالة ساحل مدينة العريش المصرية أكثر من 8,597 حالة منذ افتتاحه في فبراير 2024.

وقدّمت دولة الإمارات منذ بداية الأزمة استجابة إغاثية واسعة للأشقاء الفلسطينيين لمساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، حيث قدمت قرابة 50 ألف طن من الإمدادات الإغاثية والغذائية والطبية.