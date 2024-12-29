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أحمد جودة - القاهرة - رابط حصري الآن بدون تقطيع مباشر عبر توتير لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دون تقطيع

رابط مباشر عبر توتير لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دون تقطيع..مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج ليفربول ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

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موعد بداية مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

ليفربول يواجه وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج في صراع القمة والبحث عن النقاط الثلاث حيث يستعد فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لخوض مباراة هامة أمام نظيره وست هام يونايتد.

مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

و يسعى "الريدز" لتعزيز صدارته لجدول الترتيب وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

بينما يطمح وست هام لتحسين مركزه والهروب من منطقة وسط الجدول.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بتوقيت الدول المختلفة

كما تُقام المباراة:

•على ملعب "لندن الأولمبي"

•في الأوقات التالية:

•7:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

•8:15 مساءً بتوقيت السعودية والكويت.

•6:15 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب.

•7:15 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

تردد القنوات الناقلة وبث مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

و ستُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن متابعة اللقاء على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تردد القناة الناقلة:

•التردد: 11011.

•القمر الصناعي: نايل سات.

•معدل الترميز: 27500.

•الاستقطاب: أفقي.

•معامل التصحيح: 2/3.

ليفربول ضد وست هام

ترتيب ليفربول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج قبل بداية المباراة

حيث يدخل ليفربول اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 42 نقطة من 17 مباراة.

حيث حقق:

•13 انتصارًا.

•3 تعادلات.

•خسارة وحيدة.

• وسجل الفريق 40 هدفًا.

•فيما استقبلت شباكه 17 هدفًا.

ترتيب وست هام في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج قبل بداية المباراة

و على الجانب الآخر يحتل فريق وست هام المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.

بعدما حقق:

•6 انتصارات.

•5 تعادلات.

•7 خسائر.

•وسجل الفريق 23 هدفًا،.

•بينما تلقت شباكه 30 هدفًا.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

و يتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية:

• حراسة المرمى: أليسون بيكر.

•خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندي روبيرتسون.

•خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

•خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

طموحات وآمال ليفربول ووست هام قبل بداية المباراة

وعن آمال ليفربول يسعى الفريق إلى حصد النقاط الثلاث للاستمرار في الصدارة، والاستفادة من التألق الكبير للنجم المصري محمد صلاح، الذي يقترب من تحطيم المزيد من الأرقام القياسية هذا الموسم.

كما يأمل وست هام استغلال عاملي الأرض والجمهور للظهور بشكل مميز أمام متصدر الدوري وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في الجدول.

و تمثل المباراة تحديًا كبيرًا للفريقين حيث يسعى ليفربول لمواصلة الهيمنة على قمة الترتيب.

بينما يتطلع وست هام إلى تحقيق مفاجأة مدوية على ملعبه.

و كل الأنظار تتجه إلى "لندن الأولمبي" في انتظار مواجهة قد تحمل الكثير من الإثارة والتشويق.