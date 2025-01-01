وصفات طبيعية لمواجهة نزلات البرد: تغذية صحية لشتاء صحي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تشعر بالضيق بسبب نزلات البرد المتكررة؟ هل تبحث عن طرق طبيعية لتقوية جهاز المناعة و تسريع الشفاء؟ إن تناول الأطعمة المناسبة يمكن أن يكون سلاحك السري في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا. في هذا الدليل الشامل، سنستعرض أفضل الأطعمة التي تساعدك على التغلب على أعراض البرد والشعور بالتحسن بسرعة.

أعراض نزلات البرد الشائعة:

العطس

سيلان الأنف أو احتقانه

السعال

التهاب الحلق

فقدان الشهية

فقدان حاسة الشم والتذوق مؤقتًا

أطعمة تعزز المناعة وتساعد في الشفاء:

الشوربة الدافئة: تساعد على ترطيب الجسم وتخفيف احتقان الأنف.

الزبادي: غني بالبروبيوتيك التي تقوي جهاز المناعة.

دقيق الشوفان: مصدر ممتاز للألياف والفيتامينات والمعادن.

الخضروات الورقية: غنية بفيتامين سي وفيتامين E والزنك التي تقوي المناعة.

الجزر: مصدر غني بفيتامين A الذي يدعم صحة الجهاز المناعي.

الثوم: يحتوي على مركبات مضادة للفيروسات والالتهابات.

الزنجبيل: يهدئ اضطراب المعدة ويقلل الالتهاب.

الفلفل الحار: يساعد في تطهير الأنف المسدود.

الحمضيات: غنية بفيتامين C الذي يعزز المناعة.

العسل: يهدئ السعال وله خصائص مضادة للفيروسات.

عيش الغراب: مصدر جيد لألياف بيتا جلوكان التي تحفز المناعة.

مخلل الكرنب: غني بالبروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء.

بذور اليقطين: مصدر جيد للزنك الذي يقلل من مدة وشدة نزلات البرد.

لماذا هذه الأطعمة مهمة؟

تعزيز المناعة: تحتوي هذه الأطعمة على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تساعد في تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

تخفيف الأعراض: تساعد على تخفيف أعراض البرد مثل السعال والاحتقان والتهاب الحلق.

ترطيب الجسم: تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بسبب الحمى والتعرق.

توفير الطاقة: توفر الطاقة اللازمة للجسم لمحاربة العدوى.

نصائح إضافية:

شرب الكثير من السوائل: الماء والعصائر الطبيعية تساعد على ترطيب الجسم وتخفيف احتقان الأنف.

الراحة الكافية: الحصول على قسط كاف من النوم يساعد الجسم على الشفاء.

الحفاظ على نظافة اليدين: غسل اليدين بانتظام يمنع انتشار العدوى.

استشارة الطبيب: إذا كانت الأعراض شديدة أو استمرت لفترة طويلة، يجب استشارة الطبيب.

هذا وإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية يمكن أن يساعد بشكل كبير في الوقاية من نزلات البرد وتسريع الشفاء منها.