الظهور الأول لإبنيْ محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش حرص كل من كريم ونور الدين ابني الفنان محمد سعد على حضور العرض الخاص لفيلم الدشاش مع والدهما ونشر موقع ET إقرأ المزيد

حرص كل من كريم ونور الدين ابنيْ الفنان محمد سعد على حضور العرض الخاص لفيلم "الدشاش" مع والدهما، ونشر موقع " ET بالعربي" فيديو لهما عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ليسجل بذلك الظهور الأول لهما، وقد بدا التشابه واضحًا بينهما وبين والدهما الفنان محمد سعد.

فيلم "الدشاش" انطلق في دور العرض المصرية أول أمس الأربعاء 1 يناير ومقرر طرحه في دور العرض الخليجية يوم 9 يناير، واستطاع الفيلم تصدر شباك التذاكر في اليوم الأول لعرضه محققاً إيرادات بلغت 2.6 مليون جنيهًا مصريًا متفوقاً على باقى الأفلام المنافسة والتي انطلقت في نفس اليوم وهي "المستريحة" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، و"رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة عصام عمر وركين سعد.

يُشارك في بطولة فيلم الدشاش، بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.