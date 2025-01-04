نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يطالب مانشستر سيتي بتعاقدات قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على ضرورة تعاقد النادي مع لاعبين يناسبون طموحاته على المدى الطويل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبدأ سوق الانتقالات الشتوية مطلع الشهر الجاري وسينتهي في 3 فبراير المقبل.

وذكر الموقع الرسمي الإلكتروني لنادي مانشستر سيتي أن الفريق عانى من العديد من الإصابات طوال النصف الأول من الموسم، مما أدى إلى اقتراحات بدخول سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة وست هام السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، اليوم الجمعة، كان غوارديولا حريصًا على التأكيد على صعوبة إتمام الصفقات في يناير.

وعندما سئل عما إذا كان مانشستر سيتي سيبرم تعاقدات هذا الشهر، قال غوارديولا: لا أعرف الآن، الأمر ليس سهلا. ربما نبرم تعاقدات جديدة، وربما لا نتعاقد مع أي لاعب.

وأضاف: يجب على النادي أن يكون حكيما، لا تتعاقد لمجرد جلب لاعبين. نريد إضافة لاعبين بسبب الوضع الذي نمر به لأن اللاعبين يعانون من إصابات متكررة في كثير من الأحيان، يتعين على النادي القيام بذلك ولكن لست متأكدا مما إذا كان ذلك ممكنا.

وكشف غوارديولا أن جاهزية لاعبيه لم تتغير إلى حد كبير عن المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي التي فاز بها الفريق بهدفين نظيفين.

عندما سُئل عن آخر أخبار الفريق، أجاب غوارديولا: إنه مشابه لما كنا عليه في ليستر. يتحسن دياز لكنه غير جاهز للغد وأمس تدرب إيدي بشكل أفضل. كانت أول جلسة تدريبية دون اضطراب في ساقه".

وذكرت تقارير أن رودري يستهدف العودة إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي، بعد إصابته في الرباط الصليبي، حيث احتاج اللاعب الإسباني إلى الخضوع لعملية جراحية في الركبة بعد إصابته في مباراة أرسنال وتم استبعاده فعليا لنهاية الموسم.