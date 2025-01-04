نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إلهام شاهين تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة إلهام شاهين قوائم البحث على جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها مع أسرتها، حيث شاركت جمهورها أمس لحظات من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقة:"أنتم أجمل ما في حياتي، أحلى لمة عيلة بالبيجامات، بحبكم من كل قلبي، ربنا يحافظ عليكم ويارب ما يقطع لنا عادة، كل سنة وإحنا مع بعض".

تصريحات إلهام شاهين عن تجربة فقدان الوزن

وفي سياق آخر، جذبت تحدثت إلهام شاهين عن تجربة فقدان الوزن وكيف ساعدتها في تحسين حالتها النفسية، حيث أوضحت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود أنها فقدت بعض الوزن مؤخرًا باستخدام حقن خاصة وأنظمة غذائية تحت إشراف طبي، معلقة: "التُخن مصيبة والتخسيس لم يكن سهلًا واستخدمت حقن وأنظمة غذائية".

نصيحة إلهام شاهين لجمهورها

وأكدت إلهام شاهين على أن حقن التخسيس مفيدة جدًا في إنقاص الوزن، مضيفة: "حقن التخسيس مفيدة وتسهم في إنقاص الوزن ولكن يجب أن يكون الحصول عليها بالمتابعة مع الطبيب للاطمئنان على الفيتامينات في الجسم".