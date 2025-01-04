نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي خليجي 26.. عمان تستهدف الثالث والبحرين لفك العقدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة في الخليج، مساء اليوم، صوب ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، حيث تلتقي عمان مع البحرين في نهائي «خليجي 26» بعد مشوار بطولي خاضه الفريقان في دور المجموعات، وكذلك مرحلة نصف النهائي.

وتتطلع عمان إلى التتويج للمرة الثالثة في تاريخها، وهي المرة الأولى التي تلتقي فيها مع البحرين في النهائي منذ اعتماد نظام الإقصائيات في البطولة في نسخة 2004.

وأكدت عمان تخصصها بنظام الإقصائيات؛ حيث تخوض، اليوم (السبت)، النهائي السادس، وأحرزت اللقب مرتين عامي 2009 و2017، بعدما كان الحصول على المركز الرابع أفضل ما حققته على مدار 14 مشاركة سابقة في البطولة بنظام المجموعة الواحدة.

وتدين عمان بتأهلها إلى النهائي الثالث في آخر 4 نسخ إلى مدربها رشيد جابر الذي بإمكانه أن يصبح أول مدرب وطني يقود منتخب بلاده للقب الخليجي منذ مهدي علي مع الإمارات في 2013.

وتسلَّم جابر البالغ من العمر 60 عامًا، الذي يحمل شهادة في الهندسة على غرار مهدي علي، مهامه في سبتمبر (أيلول) بديلًا للتشيكي ياروسلاف شيلهافي، ونقل «الأحمر» إلى مكان آخر وأعاد للاعبيه «الروح والشغف» كما تمنى في أول تصريح له بعد توليه دفة القيادة.

ودخلت عمان «خليجي 26» في الكويت وهي تعاني في تصفيات مونديال 2026 مع احتلالها للمركز الرابع في مجموعتها وبفارق 5 نقاط عن العراق صاحبة المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى النهائيات.

لكن منذ مباراتها الأولى مع الكويت (1-1)، ثم فوزها على قطر 2-1، والتعادل مجددًا مع الإمارات 1-1، بعدما كانت خاسرة حتى الدقيقة الـ79 وتأهلها إلى نصف النهائي في صدارة المجموعة الأولى، أكدت أن هناك شيئًا تغيّر في المنتخب الذي كان تعرض لـ4 هزائم من أصل 6 مباريات في الدور الثالث الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وتطمح البحرين بدورها إلى لقبها الثاني بعد الأول في النسخة قبل الماضية «خليجي 24» التي أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة، عام 2019.

وضربت البحرين بقوة في بداية البطولة بتغلبها على السعودية 3-2، وكانت أول المتأهلين إلى نصف النهائي بتغلبها على العراق 2-0، قبل أن تخسر أمام اليمن 1-2 في مباراة تحصيل حاصل في الجولة الثالثة بعدما كانت ضامنة صدارة المجموعة الثانية، وقبل أن تطيح بالكويت المضيفة في دور الـ4 بنتيجة 1-0.

وستكون مباراة اليوم الـ23 بين عمان والبحرين في البطولة، وتميل الكفة لصالح البحرين بـ8 انتصارات مقابل 5 هزائم و9 تعادلات.

وسيسعى المنتخب البحريني إلى معادلة ألقاب عمان في البطولة إلى جانب كسر عقدة الأخيرة في الأدوار الحاسمة؛ حيث خسرت البحرين في 4 مواجهات مع عمان في الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية.