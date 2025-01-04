انت الأن تتابع خبر طرق سحرية تخلصك من اصفرار أكواب الشاي والقهوة خلال دقائق.. هتلمع وترجع جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعد تناول الشاي والقهوة من المشروبات التي يستمتع بها الكثيرون في جميع أنحاء العالم ومع ذلك، قد يعاني الكثيرون من مشكلة اصفرار أكواب الشاي والقهوة مع مرور الوقت، مما يؤثر على جمالها ويمنعها من الظهور بمظهرها الأصلي الجميل، ومن المحبط أن تملأ كوبك المفضل بمشروبك المحبوب وتشعر بعدم الرضا عندما ترى لونه المصفر المغاير للنقاء والنظافة ومع ذلك، لا داعي للقلق، ففي هذا المقال سنقدم لكم وصفات بسيطة للتخلص من اصفرار أكواب الشاي والقهوة، حتى تتمكنوا من استعادة بريقها السابق والاستمتاع بمشروبكم المفضل بكل راحة وسرور.

طرق التخلص من اصفرار أكواب الشاي والقهوة

قم بتحضير محلول بسيط من عصير الليمون والملح، حيث يعمل الليمون كمادة مبيضة طبيعية والملح يساعد في إزالة البقع العنيدة.

املأ الكوب بالمحلول واتركه لمدة 15-20 دقيقة ليتأثر الاصفرار بالمواد المبيضة.

تأكد من غسل الكوب جيدًا بالماء الفاتر بعد استخدام المحلول لإزالة أي بقايا.

استخدام الخل الأبيض

رش قليلًا من الخل الأبيض داخل الكوب.

استخدم فرشاة أو إسفنجة ناعمة لفرك الخل في جميع أنحاء الكوب، خاصة في المناطق التي تحمل بقعًا أصعب.

تجنب استخدام الخل على الأكواب المصنوعة من المواد الحساسة مثل الزجاج الرقيق أو البورسلين الهش.

استخدام معجون الأسنان

ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان غير الحبيبي على فرشاة أسنان ناعمة.

قم بفرك الكوب بلطف باستخدام المعجون والفرشاة لإزالة الاصفرار.

تأكد من غسل الكوب جيدًا بالماء بعد استخدام المعجون لإزالة أي بقايا.

استخدام ماء مقطر والخل الأبيض

املأ الكوب بالماء المقطر.

أضف مقدار قليل من الخل الأبيض إلى الماء.

اترك الكوب في هذا المحلول لمدة ساعة على الأقل، مما سيساعد في إزالة الاصفرار واستعادة بريق الكوب.

استخدام محلول البيكربونات

قم بتحضير محلول من البيكربونات الصودا والماء، حيث تعمل البيكربونات على إزالة البقع والرواسب.

ضع الكوب في المحلول واتركه لمدة 30 دقيقة.

اغسل الكوب بعد ذلك ولاحظ الفرق.

العناية المنتظمة والغسيل الجيد