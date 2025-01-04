نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تحذر من معلبات التونة البيضاء بالزيت النباتي بسبب مادة الهيستامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت وزارة الصحة في إسرائيل من استهلاك معلبات التونة البيضاء بالزيت النباتي المصنعة من قبل شركة "ساع العودة غروب المحدودة"، بعد اكتشاف وجود مستويات مرتفعة من مادة الهيستامين في منتجاتها.

ما هو الهيستامين؟

تعريف : الهيستامين هو مركب عضوي طبيعي يوجد في خلايا الكائنات الحية، ويعمل كجزء من الجهاز المناعي وردود الفعل التحسسية.

: الهيستامين هو مركب عضوي طبيعي يوجد في خلايا الكائنات الحية، ويعمل كجزء من الجهاز المناعي وردود الفعل التحسسية. علاقته بالأسماك : يعتبر مؤشرًا على جودة الأسماك . يتكون الهيستامين بكمية مرتفعة إذا تم تخزين الأسماك بشكل غير صحيح أو تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة.

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مخاطر استهلاك التونة الملوثة بالهيستامين

أعراض قصيرة المدى : طفح جلدي. احمرار أو حكة. ضيق في التنفس.

: أعراض حادة : تسمم غذائي (تعرف بـ scombroid poisoning ). حالات شديدة قد تصل إلى الاختناق.

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الإجراءات التي اتُخذت

سحب المنتجات: الشركة المصنعة سحبت منتجات التونة البيضاء بالزيت النباتي من السوق. إجراء فحوصات دورية: وزارة الصحة أجرت اختبارات على المنتجات للكشف وجود الهيستامين بمستويات غير آمنة.

توصيات للمستهلكين

تجنب استهلاك المنتجات الملوثة: الامتناع عن استهلاك التونة البيضاء بالزيت النباتي من الشركة المذكورة. التأكد من التخزين المناسب: شراء التونة من مصادر موثوقة والتأكد من ظروف التخزين. الحذر من الأعراض: في حال ظهور أي من الأعراض، يُنصح بالتوجه إلى الرعاية الطبية فورًا.

معلومات إضافية عن سلامة التونة

التونة من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من البروتين، ولكنها تحتاج إلى تخزين مثالي في درجة حرارة منخفضة لتجنب نمو البكتيريا المسببة لزيادة الهيستامين.

لتجنب نمو البكتيريا المسببة لزيادة الهيستامين. استهلاك الأسماك المعلبة ذات الجودة الرديئة أو المخزنة بطريقة سيئة قد يؤدي إلى تسمم غذائي.

إذا كنت من محبي التونة، تأكد دائمًا من اختيار منتجات ذات جودة عالية وتحقق من تواريخ الإنتاج والصلاحية.