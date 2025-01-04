نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البحرين ضد عُمان في نهائي كأس خليجي 26 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد الكرواتي دراغان تالاييتش، المدير الفني لمنتخب البحرين، تشكيل منتخب بلاده الذي سيخوض مواجهة عُمان، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين بنهائي كأس الخليج 26 والمقام على الأراضي الكويتية.

موعد مباراة البحرين ضد عُمان

يلتقي المنتخب البحريني مع نظيره العُماني، مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير على ملعب "جابر الأحمد الدولي"، في نهائي خليجي 26، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت الإمارات المتحدة العربية وسطلنة عُمان.

تشكيل البحرين المتوقع أمام عُمان

حراسة المرمي: إبراهيم لطف الله

خط الدفاع: عبدالله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان

خط الوسط: كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون

خط الهجوم: علي مدن، مهدي حميدان، مهدي عبدالجبار

تنقل مباراة نهائي كأس الخليج 26 بين منتخبي عُمان والبحرين على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس،SSC السعودية الرياضية.