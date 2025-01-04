هانزي فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بارباسترو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 11:52 صباحاً - أعلن الألماني، هانز فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة بارباسترو، مساء اليوم، ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة استبعاد داني أولمو وباو فيكتور بسبب عدم تسجيلهما في رابطة الليجا، كما يغيب كلاً من مارك بيرنال، لامين يامال، فيران توريس، تير شتيجن، أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة، بالإضافة لاستبعاد رافينيا من أجل الراحة.

وجاءت القائمة كاملة، كالتالي:

كوبارسي، بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، جافي، بيدري، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، إيناكي بينيا، بابلو توري، فيرمين لوبيز، كاسادو، دي يونج، كوندي، إريك جارسيا، تشيزني، أسترالاجا، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجيز، فيرنانديز.