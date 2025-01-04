نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فيلم ليمبو لـ أمير المصري اليوم على التليفزيون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض فيلم ليمبو للنجم أمير المصري على التليفزيون اليوم على قناة mbc 2 الساعة 1 ونص بتوقيت السعودية، جاء ذلك بعد مشاركته في عدة مهرجانات عالمية وانطلاقه في دور العرض في فرنسا والمملكة المتحدة.

فقد كان انطلاق الفيلم بمنافسته في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي، وخوض جولات في مهرجانات سينمائية عالمية حظي خلالها على العديد من الجوائز والترشيحات كان أبرزها جائزة أفضل مخرج وسيناريو لبن شاروك، وجائزة أفضل ممثل رئيسي لأمير المصري ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من بينها فيبريسكي كأفضل فيلم والهرم الذهبي، كما ترشح الفيلم كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية.

وفي سياق آخر، حضر أمير المصري جلسه حواري خاصة أعماله ومشواره الفني ضمن فوربس ميدل إيست في ابو ظبي ويعد أحدث أعماله فيلم In camera الذي تلقى إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 في قسم عروض خاصة خارج المسابقة.

ردود أفعال الجمهور

كما حصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال 57 ضمن مسابقة Proxima كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland تدور أحداث فيلم In Camera حول ممثل شاب يمر بسلسلة من تجارب التمثيل الفاشلة، باحثًا عن فرصة لتحقيق حلمه، لكنه يواجه رفضًا مستمرًا، مما يدفعه لخوض رحلة لاكتشاف دوره الجديد في الحياة.

تفاصيل الفيلم

الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير المصري كل من نبهان رضوان، روري فليك بيرن. وقد بدأ النجم أمير المصري في تصوير فيلمه العالمي 100 Nights of Hero الذي يشاركه بطولته إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين. الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. يقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.

قصة العمل

وينتظر أمير المصري حاليًا عرض فيلمه العالمي Giant، الذي يروي قصة صعود الملاكم البريطاني اليمني الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد، ليصبح بطلًا في الملاكمة، متحديًا بذلك موجات الإسلاموفوبيا والعنصرية التي اجتاحت بريطانيا في الثمانينيات والتسعينيات، يشارك في بطولة الفيلم بجانب أمير المصري، النجم بيرس بروسنان، بينما يتولى سيلفستر ستالون دور المنتج التنفيذي. كما انتهى أمير المصري من تصوير فيلمه صيف ٦٧ الذي يشارك بطولته مع النجمة نيللي كريم. الفيلم من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.