اللفت: أكثر من مجرد مخلل.. فوائده الصحية التي ستدهشك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

مع قدوم فصل الشتاء، تزداد أهمية الخضروات الورقية ذات الأوراق الخضراء الداكنة، ومن بين هذه الخضروات اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية يأتي اللفت. يعتبر اللفت من الخضروات الشتوية الأساسية، ويتميز بمذاقه المميز وفوائده الصحية العديدة. في هذا المقال، سنتعرف على القيمة الغذائية لللفت والفوائد الصحية العديدة التي يقدمها لجسمنا.

القيمة الغذائية لللفت

اللفت غني بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك:

فيتامين C: وهو مضاد للأكسدة قوي يدعم جهاز المناعة ويحمي الجلد من التلف.

فيتامين K: ضروري لصحة العظام وتخثر الدم.

حمض الفوليك: مهم لصحة الحامل ونمو الجنين.

البوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم وحماية صحة القلب.

الألياف: تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في التحكم في الوزن.

مضادات الأكسدة: تحمي الخلايا من التلف وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

فوائد اللفت الصحية

يعزز المناعة: بفضل محتواه العالي من فيتامين C، يساعد اللفت في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

يحسن صحة الجهاز الهضمي: الألياف الموجودة في اللفت تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

يحمي صحة القلب: يساعد البوتاسيوم ومضادات الأكسدة الموجودة في اللفت على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ينظم نسبة السكر في الدم: يعتبر اللفت خيارًا جيدًا لمرضى السكري لأنه يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

يعزز صحة الجلد: يساعد فيتامين C على إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نضارة وحيوية البشرة.

يدعم صحة العظام: يساعد فيتامين K والكالسيوم في تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام.

يساعد على إنقاص الوزن: محتواه العالي من الألياف ومنخفض السعرات الحرارية يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

كيفية الاستفادة من اللفت

يمكن إضافة اللفت إلى العديد من الأطباق، مثل:

الحساء والشوربات: يضيف اللفت نكهة مميزة ولونًا جذابًا للحساء والشوربات.

السلطات: يمكن تقطيع اللفت إلى شرائح رفيعة وإضافته إلى السلطات.

الأطباق المشوية: يمكن شوي اللفت للحصول على نكهة لذيذة وقوام مقرمش.

المخللات: يعتبر اللفت المخلل من المقبلات الشهية والصحية.

هذا ويعتبر اللفت من الخضروات الشتوية الغنية بالعناصر الغذائية، ويقدم العديد من الفوائد الصحية. لذا، لا تتردد في إضافته إلى نظامك الغذائي والاستمتاع بمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة.