اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة يمنح الفريق محمد المري وسام الإبداع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 12:32 مساءً - أعلن اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة وعضوملتقى الاتحادات بجامعة الدول العربية، عن منحه وسام الإبداع القيادي لسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وذلك تكريماً لإسهاماته المتميزة في القيادة والإبداع.

جاء هذا التكريم في إطار المبادرات التي أطلقها الاتحاد استجابةً لتوجيهات الأمم المتحدة لأعضائها، بهدف تسليط الضوء على الشخصيات المؤثرة والجهات المبتكرة التي تدعم تحقيق أهداف الاستدامة. ويأتي اختيار الفريق محمد المري اعترافاً بجهوده الفريدة في تعزيز الأداء الحكومي، تطوير بيئة العمل الإداري، وترسيخ مفهوم سعادة المتعاملين، مما يواكب الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية للتميز.

ويقول الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي المبدعين العرب و الإعلاميين العرب ان هذا التكريم قد جاء بإجماع لجنة الاختيار إستنادا على الدور الريادي لسعادة الفريق محمد المري وقد تجلى ذلك في تحقيق قفزات نوعية في الأداء الحكومي، واعتماده مبادرات مبتكرة تدعم الاستدامة والتنمية. وأكد الدكتور أحمد نور أن هذا الوسام هو تقدير مستحق لجهود الفريق المري، التي انعكست إيجابياً على مختلف القطاعات بالإدارة .

من جانبه، أعرب الفريق محمد المري عن فخره بهذا التكريم، مشدداً على أن الإنجاز يعكس عمل فريقٍ متكامل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والذي يضع التفوق والابتكار في صدارة أولوياته. كما أكد أن هذا الوسام سيكون حافزاً لمواصلة التميز وتحقيق إنجازات جديدة.

يُذكر أن اتحاد المبدعين العرب يعد من أبرز المنظمات العربية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويكرّس جهوده لدعم الابتكار والإبداع في مختلف المجالات. وقد كرّم الاتحاد العديد من الشخصيات العربية والعالمية البارزة تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرة الإبداع وتحقيق التنمية المستدامة.