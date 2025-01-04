عادل إمام بين الموهبة والشهرة: جدل تصريحات أحمد الفيشاوي يُشعل الساحة الفنية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

لا يزال الجدل مُستمرًا حول التصريحات التي أدلى بها الفنان أحمد الفيشاوي بشأن مقارنته بين والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنان عادل إمام، حيث أكد أن والده كان أكثر موهبة منه. أثارت هذه التصريحات ردود فعل مُتباينة بين الجمهور والنقاد والإعلاميين، ما بين مُؤيد لحق الفيشاوي في إبداء رأيه، ومُنتقد لما اعتبروه انتقاصًا من قيمة عادل إمام ومكانته في تاريخ السينما المصرية.

خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، أدلى أحمد الفيشاوي بتصريحات جريئة حول مقارنته بين والده الراحل فاروق الفيشاوي وعادل إمام، حيث صرح بأن والده كان يتمتع بموهبة تمثيلية أكبر، بالإضافة إلى أنه كان أكثر وسامة. أثارت هذه التصريحات عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث انقسمت الآراء بين مُؤيد ومُعارض.

انتقادات لاذعة: اعتبر البعض تصريحات الفيشاوي بمثابة إهانة لعادل إمام، الذي يُعتبر رمزًا من رموز الفن المصري، وله قاعدة جماهيرية واسعة تُلقبه بـ “الزعيم”. رأى هؤلاء أن الفيشاوي يُحاول التقليل من قيمة عادل إمام وشهرته الكبيرة.

دعم لحرية التعبير: في المقابل، دافع البعض الآخر عن حق الفيشاوي في إبداء رأيه بحرية، مُؤكدين أن لكل شخص الحق في تقييم الفنانين والتعبير عن وجهة نظره، حتى لو كانت مُخالفة للرأي السائد.

دفاع إعلامي: دافعت الإعلامية نانسي مجدي عن أحمد الفيشاوي، مُشيرة إلى أنه لم يُخطئ في حق عادل إمام، وأن الأخير “ليس نبيًا” ومن حق الجميع إبداء آرائهم حول موهبته. وأكدت أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، مُستنكرة إصرار البعض على جعل عادل إمام فوق النقد والاختلاف.

خلال برنامج “القاهرة اليوم”، صرحت نانسي مجدي قائلة: “الفيشاوي لم يُخطئ في الزعيم عادل إمام، ولا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يُخطئ أو يُشكك في موهبة الزعيم، مُمكن يكون هناك نقاد أو جمهور ينتقدونه لشخصه، هذه قصة أخرى”. وأضافت: “لكن في الأول والآخر عادل إمام ليس نبيًا والاختلاف حوله وارد والدنيا آراء والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ليس معنى أني غير مُتفقة مع رأي الفيشاوي أني أشتمه وأقول أنه ليس في وعيه”.