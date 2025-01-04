رابطة الليجا تعلن قراراً هاماً بشأن برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 12:56 مساءً - أصدرت رابطة الليجا الإسبانية، اليوم السبت، قراراً جديداً يتعلق بالوضع المالي لنادي برشلونة.

ووفقاً لما أعلنت عنه الرابطة، في بيان رسمي، فإنه بعد مراجعة الوثائق المقدمة يومي 30 و31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تمت الموافقة على عودة برشلونة إلى قاعدة “1:1” أمام قانون اللعب المالي النظيف.

وبموجب هذا القرار، لم يعد برشلونة تحت التدقيق المالي، ما يسمح له بدخول سوق الانتقالات الشتوية بشكل طبيعي.

وستسمح عودة برشلونة لهذه القاعدة، بتسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، بانتظار القرار النهائي لتفسير حالات “الظروف القاهرة” كون أن فترة تسجيل الثنائي تم تجاوزها.