مدبولي: ارتفاع التمويلات الميسرة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يناير 2025 08:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن التمويلات الميسرة التي جلبتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال العام الماضي شهدت زيادة ملحوظة لصالح القطاع الخاص، حيث ارتفعت حصته من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، أن هذه التمويلات تساهم بشكل كبير في دعم القطاع الخاص، الذي بات يستفيد منها بشكل أكبر من الدولة.

وأضاف أن قطاعات الاقتصاد المصري كافة شهدت نموًا إيجابيًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مع تركيز خاص على قطاع الصناعة، الذي يظل محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا النمو جاء نتيجة للجهود المبذولة لتحفيز القطاع الخاص ودعمه في لعب دور أكبر في تطوير المشاريع الوطنية، خاصة تلك التي كانت تعاني من التعثر، مثل مشروعات الصناعة الكبرى.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، واعتبر أن قطاع الصناعة هو أحد القطاعات الحيوية التي يجب الاهتمام بها لتسريع عملية التنمية.