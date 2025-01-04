فوائد شرب اللبن الرائب قبل النوم أحدها تقوية جهاز المناعة

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رياض - احمد صلاح - فوائد شرب اللبن الرائب قبل النوم.. الكثير من الناس يحبون اللبن الرائب وشربه وكذلك يستخرج منه الزبادي الطبيعي دون الحاجة للجاهز والذي يحتوي على مواد حافظة فيعتبره البعض من ضمن الأغذية الصحية الأخف ما بين الوجبات التي يمكن تناولها لكن ما لا يعلمه الكثير أن اللبن الرائب له العديد من الفوائد في راحة الجسم وتكوين والحفاظ على العضلات وأيضًا للهضم وتسهيل وتيسير عملية الهضم وتقليل وخسارة الوزن وتعزيز الجهاز المناعي وأيضًا تقليل خطر الإصابة بأمراض ضغط الدم وصعوبة الهضم ويحد من الكوليسترول وأيضًا يحمي الجسم من الالتهابات المتنوعة.

فوائد شرب اللبن الرائب قبل النوم

تقليل الإصابات بقرحة المعدة

يعمل اللبن الرائب بما فيه من مكونات ومواد هاضمة على تكوين طبقة حماية للمعدة تجعله يخفف من القرح ويداويها بشكل فعال .

حماية الجسم من الالتهابات

كما أن للبن الرائب قدرة في حماية الجسم من الإصابة بالالتهابات وخاصة التي تصيب المرأة الفطرية والمهبلية .

فبه كائنات حية نشطه تساعد على تقليلها .

الحد من الكولسترول

يعمل اللبن الرائب على تقليل ضغط الدم الانقباضي وهو المتحكم بشكل أساسي في مستوى الكولسترول وارتفاعه في الدم .

وهو من الأشياء الضارة جدًا بالجسم .

.يقلل من الإمساك وعسر الهضم

ويعمل اللبن الرائب على علاج مشاكل الهضم والجهاز الهضمي ويسهل عملية إذابة الطعام والإخراج الخاص بالفضلات دون أي مشاكل في الهضم أو الإمساك.

تعزيز جهاز المناعة