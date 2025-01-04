حصاد أسبوعي: أبرز أنشطة وإنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 12:32 مساءً - تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها المستمرة لتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.

وفي هذا الإطار أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تقريرًا يستعرض سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شهدها الأسبوع الماضي، وشملت هذه الأنشطة اجتماعات، مؤتمرات، وافتتاح مشروعات جديدة تهدف إلى تطوير التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع وافق المجلس على عدد من المقترحات التي يمكن اتباعها للتحقق من صحة الشهادات التي يتقدم بها الحاصلون على درجات علمية من الجامعات الأجنبية قبل النظر في معادلتها من قِبل إدارة معادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الاستثمار في البحث العلمي" بجامعة سوهاج، وأكد الوزير خلال كلمته أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخذت خطوات جادة للتشجيع على الاهتمام بمخرجات البحث العلمي القابلة للتطبيق، باعتبارها خطوة هامة نحو تحقيق التكامل والتعاون العلمي والبحثي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023، مشيرًا إلى أنه توجد علاقة وطيدة بين الاستثمار في البحث العلمي والتنمية الاقتصادية، فتوجيه الأبحاث العلمية للابتكار العلمي والبحوث التطبيقية يؤدي إلى تحقيق عائد اقتصادي مرتفع، مما يحوله إلى منتج استثماري داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقام الوزير، بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة سوهاج، حيث تم افتتاح كلية طب وجراحة الفم والأسنان، كلية الصيدلة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مركز الاختبارات الإلكترونية، وحدات بمستشفى الطوارئ، ووضع حجر الأساس لمستشفى الحروق، كما تفقد الوزير، مبنى جامعة سوهاج الأهلية، المبنى التعليمي بالمستشفى الجامعي، مستشفى شفاء الأطفال، ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

ترأس د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بتشكيله الجديد، وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء نظام بيئي لدعم الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمراكز البحثية؛ بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أهمية دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة تسهم في خلق فرص عمل، وتقليل البطالة، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة لسد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات المقدمة لتحقيق التنسيق والتكامل للوصول إلى ابتكارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع إعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، مؤكدًا أهمية مشاركة الصندوق في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تركز على مواجهة التحديات التنموية في مجالات مختلفة، وتعمل على مستوى الأقاليم السبعة في مصر.

نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، دورة تدريبية شبه إقليمية حول "تطوير أدوات ضمان جودة المناهج للطفولة المبكرة وتعزيز تعليم اللغة العربية وتعلمها"، وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها حجر الأساس في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته، مضيفًا أن الوزارة حريصة على دعم كافة المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز مكانة اللغة العربية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للارتقاء بجودة التعليم وفقاً لرؤية مصر 2030.