لأول مرة ...طب قصر العينى تحصل على شهادتي الأيزو في إدارة البيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 12:32 مساءً - د.محمد سامى عبد الصادق: منح وتجديد الشهادات نتيجة استيفاء كلية الطب كافة المعايير اللازمة وتأكيدا لريادتها اتساقا مع رؤية الجامعة وإستراتيجيتها تعليميا وبحثيا وخدميا.

رئيس الجامعة: شهادتا الأيزو تم منحهما من شركة QME العالمية، وهى من أبرز الجهات فى هذا المجال، تأكيدا لحرص الكلية على جودة عملياتها ومتابعتها المستمرة لاستيفاء معايير الجودة فى المجالات الخدمية والإدارية والأكاديمية.

د.محمد سامى عبد الصادق: الجامعة تقدم الدعم الكامل لكلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية وتطبيق معايير الجودة ومتطلباتها طبقا للمواصفات الدولية.

د.حسام صلاح: حصول طب قصر العيني على شهادتي الأيزو الجديدتين نتيجة الدعم الكامل من إدارة الجامعة وانعكاس لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيئة والصحة المهنية لتظل محتفظة بموقع صدارتها إقليميا ودوليا.

عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات: قيادات الكلية وأساتذتها حريصون على أن تكون طب قصر العيني ومستشفياتها مكانا آمنا وصحيا لطلابها والعاملين والمترددين عليها وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات ذات جودة متميزة.

د.عمر عزام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع: الإنجاز الجديد خطوة مهمة لتعزيز التزامنا تجاه البيئة والصحة المهنية وتعكس جهودنا لتحقيق التوازن بين تقديم تعليم طبي على أعلى مستوى وتعزيز مبادئ الاستدامة.

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية طب قصر العيني لأول مرة فى تاريخها، علي شهادتين للأيزو، الأولي في إدارة البيئة ISO 14001/2015، والثانية في مجال السلامة والصحة المهنية ISO 45001/2018 ، إلي جانب حصولها علي تجديد شهادتي أيزو وهما: ISO 9001/2015 الخاصة بإدارة الجودة، وISO 21001/2018 لتطوير العملية التعليمية، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير اللازمة بما يؤكد ريادة الكلية ومستشفياتها في مجال التعليم الطبي في مصر، وبما يتسق مع رؤية الجامعة وإستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية.

وأوضح رئيس الجامعة أن شهادتي الأيزو في مجالى إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية تم منحهما من قبل شركة QME التي تُعد واحدة من أبرز الجهات المانحة دوليًا في هذا المجال، مشيرًا إلي أن حصول كلية طب قصر العيني على هاتين الشهادتين وتجديد شهادتي إدارة الجودة وتطوير العملية التعليمية، يؤكد حرص الكلية بقياداتها واساتذتها على جودة عملياتها، والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية والأكاديمية ويؤكد مكانتها التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في المجال الطبي، وبالتالي يساهم في رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها، والعمل على التطوير والتحسين المستمر لرفع مستوى الأداء، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بكافة المعايير ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، وأن كليات الجامعة لا تطمح للحصول على الاعتماد فقط، بل تهتم أيضًا باكتساب الخبرات التي تمكنها من تطوير ذاتها، والحصول على الاعتماد الدولي.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، إلى أن حصول كلية طب قصر العيني لأول مرة على شهادتي ISO 14001/2015 وISO 45001/2018 يعكس التزام الكلية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيئة والصحة المهنية، وتؤكد حرص الكلية على أن تكون مكانًا آمنًا وصحيًا لجميع العاملين والطلاب، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية وتعليمية ذات جودة متميزة، مؤكدًا أن دعم إدارة الجامعة المستمر جعل كلية الطب قادرة على الاحتفاظ بموقع الصدارة، وساهم في استمرارية تحقيق كافة متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية، ويضمن حصول الطلاب على تعليم طبي متميز يواكب أحدث التطورات في هذا المجال.

وقال الدكتور عمر عزام، وكيل كليه الطب لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع: إن حصول كلية طب قصر العيني على هاتين الشهادتين هو خطوة مهمة في تعزيز التزامنا تجاه البيئة والصحة المهنية وتعكس جهودنا المستمرة في تحقيق التوازن بين تقديم تعليم طبي على أعلى مستوى وبين الحفاظ على بيئة آمنة وصحية للطلاب والعاملين. في إطار مسؤوليتنا المجتمعية، بما يعمل على تعزيز مبادئ الاستدامة في جميع أنشطتنا،كما أن هذا الإنجاز هو البداية فقط لمزيد من المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم خدمات تعليمية وطبية تلبي احتياجات المجتمع المحلي والدولي.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد أو تجديد الاعتماد القومي للجودة، وتحسين جودة الأداء الإداري، وخلق بيئة إدارية إيجابية تسهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.