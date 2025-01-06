نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيا.. وزير الخارجية والهجرة يبحث مع وزيرة خارجية مالاوي تعزيز العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، مساء الأحد، مع نانسي تمبو وزيرة خارجية مالاوي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوي.

أكد الوزير عبد العاطي، على اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والأخوية مع مالاوي، مؤكدا الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، سواء من خلال التوسع في برامج بناء القدرات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أو تعزيز الاستثمارات المصرية في مالاوي ودعم خطط التنمية، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبها، ثمنت الوزيرة تمبو، العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدة على اهتمام بلادها كذلك بتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.

كما أعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيارة مصر في أقرب فرصة، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية وبناء القدرات.

واتفق الجانبان خلال الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على تبادل التأييد لترشيحات البلدين للمناصب الإقليمية والدولية.