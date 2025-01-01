"FBI": العثور على أجهزة تفجير وعلم داعش فى سيارة منفذ هجوم نيو أورليانز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 08:29 مساءً - ذكرت شبكة CNN عن مكتب التحقيقات الفيدرالى: العثور على أجهزة تفجير وعلم تنظيم داعش الإرهابي في سيارة منفذ هجوم نيو أورليانز، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقامت شرطة نيو أورليانز، بالعثور على طرد مشبوه فى موقع حادث الدهس بالولاية، الذى وقع منذ ساعات وأدى لمقتل 10 مواطنين واصابة 30 بينهم 4 فى حالة خطيرة، مؤكدة أنه لم يتم إلقاء القبض على المهاجم بعد.

وأشارت سلطات ولاية "نيو أورليانز"، إلى أن حادث الدهس وإطلاق النار وقع فى شارع بوربون بالحى الفرنسى، وقال حاكم لويزيانا الأمريكية إن الحادث كان عنيفًا ومروعًا.