النصر يعلن رحيل لاعبه إلى الدوري الفرنسي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 07:54 مساءً - أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم، انتقال لاعبه الإيفواري، سيكو فوفانا، إلى الدوري الفرنسي.

وقال النصر عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “أتمت إدارة شركة نادي النصر إجراءات بيع عقد اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا لنادي رين الفرنسي”.

وقدم النصر شكره الجزيل للاعب على ما قدمه مع النادي.

جدير بالذكر، أن سيكو فوفانا انتقل إلى النصر في صيف 2023 قادماً من لانس، حتى يونيو/ حزيران 2026..

ولكن فوفانا فشل بتثبيت أقدامه مع العالمي لتتم إعارته لصفوف الاتفاق، خلال يناير/كانون الثاني 2024، وجددت فترة الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الماضية.