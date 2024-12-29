هيفاء وهبي تتصدر منصة أكس بعد دعم الجمهور المصري لها

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر أسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تريند محركات البحث وخاصة منصة أكس وذلك بعد أن قام مدير أعمالها بتوجيه تهمة إساءة للمصريين لها.

وحرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الأجتماعي المختلفة على دعمها، وخاصة على منصة أكس حيث أصدروا هاشتاج "هيفاء وهبي تحب المصريين".

وقال أحد المتابعين: ولا ممكن ابدا حدا يشكك بمحبة هيفاء وهبي تجاه الشعب المصري والعكس ايضا كل شي بكوم وحب هيفاء وهبي لمصر كوم لوحده، بدي قول ماولدته امه إلى هدفه يعمل كراهية وحقد ويحاول يخرب هالمحبة، وهيفاء وهبي كل لما يسألوها اي بلد بتحبيه من بعد لبنان جوابها بيكون" مصر".

وكتب آخر:" احنا كشعب مصر بنحب الديفا واعتبرها فنانة مصرية ولا يمكن ان تغلط ف شعبها دي بتحبنا حب مش طبيعي واكتر جمهور بيحبها وهي بتحبنا عايز اقول لديفا ‎هيفاء وهبي خلي اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا كل الدعم ليكي انتي وراكي جيش اطمني فانز شيرين بيدعمك.

هيفاء وهبي

وفي سياق آخر أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد بعنوان “المشتبه الرابع”، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، العمل سيجري تصويره في مواقع مختلفة حول العالم، مما يعكس طابعًا عالميًا مميزًا للمسلسل.

والمسلسل من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، حيث يُتوقع أن يقدم تجربة درامية استثنائية تثير أهتمام الجمهور وتضيف إلى مسيرة هيفاء وهبي الفنية المليئة بالنجاحات.

آخر أعمال هيفاء وهبي:

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي، أغنية "يا نحلة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان، تصوير محمد يوسف.

كلمات الأغنية:

علشان أنضف منه وافوق محتاجه غسالة ومسحوق، واخد مشاعري فومين، وانقعها في كلور وأعصر قلبي واسيبه يومين في الشمس منشور، كان بقعة