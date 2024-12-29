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أحمد جودة - القاهرة - تويتر Liverpool اليوم.. مشاهدة بث مباشر ليفربول ووست هام Youtube في الدوري الإنجليزي.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو تويتر Liverpool اليوم لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ليفربول ووست هام ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى الريدز لتحقيق الفوز وتعزيز صدارته في ترتيب البريميرليج.

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