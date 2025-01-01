البحرية الملكية البريطانية تستدعي 200 بحار في يوم ”الكريسماس” لمراقبة السفن الحربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 05:28 مساءً - استدعت البحرية الملكية البريطانية قرابة 200 فرد من بحارتها إلى سفينتهم يوم عيد الميلاد (الكريسماس) لمراقبة السفن الحربية الروسية لمسافة 500 ميل في بحر الشمال وعبر القنال الإنجليزي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) يوم الأربعاء، بأن طاقم الفرقاطة "إتش إم إس سومرست" أبحر يوم الجمعة 27 من ديسمبر 2024 لمراقبة الفرقاطة "آر إف إس سوبرازيتيلني" وسفينتي الدعم الروسيتين "إم في سبارتا 2" و"إم في جنرال سكوبيليف".

وظلت السفن الروسية في المياه الدولية حتى 31 من ديسمبر 2024 عندما انتهت الفرقاطة "سمرست" من مراقبتها، وفق ما ذكرته الوكالة.

وقال قائد الفرقاطة "إتش إم إس سومرست" جويل روبرتس "إنه بوصف المملكة المتحدة دولة جزرية، فإن البحرية الملكية تبقي الوحدات في حالة تأهب قصوى على مدار العام بأكمله، للقيام بعمليات لدعم الأهداف الوطنية للمملكة المتحدة".