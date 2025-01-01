راشفورد يرد على أنباء رحيله عن مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 05:52 مساءً - رد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، على أنباء رحيله عن الفريق الإنكليزي، خلال الفترة المقبلة..

وكان راشفورد ألمح مؤخراً لرغبته بالرحيل، كما قام روبن أموريم، مدرب الشياطين الحمر، باستبعاد اللاعب عن عدة مباريات مما عزز شكوك رحيله.

ونشر راشفورد خبراً من صحيفة “ذا صن” البريطانية، بشأن اجتماع مع إحدى الوكالات لمناقشة انتقاله إلى الدوري السعودي، ورد عليه بتكذيب عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وقال راشفورد: “لقد كُتبت الكثير من القصص الكاذبة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لكن يا رفاق، هذا الأمر أصبح سخيفاً”.

وأضاف: “لم أقابل أي وكالة قط وليس لدي أي خطط لذلك”.