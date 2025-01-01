طبيب يحذر .. اسمرار الجلد عرض لهذه الأمراض

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تغير لون البشرة إلى الداكن، مؤكدًا أن اسمرار الجلد قد يكون علامة تحذيرية للإصابة ببعض الأمراض.

وفي مقطع فيديو نشره على قناته الشخصية في موقع “يوتيوب”، أضاف الدكتور موافي أن غمقان لون الجلد قد يكون مؤشرًا على ارتفاع مستويات معدن الحديد في الجسم.

وأوضح الدكتور موافي قائلاً: “عندما ترتفع نسبة الحديد في الدم، يبدأ في الترسب في البشرة، مما يؤدي إلى تحول لون الجلد إلى اللون البرونزي”.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن زيادة الحديد في الدم تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، حيث يمكن أن تؤدي إلى:

– التليف الكبدي: إذا تراكم الحديد في الكبد.

– داء السكري: إذا ترسب الحديد في البنكرياس.

كما كشف الدكتور موافي أن نقص حمض النيكوتين في الجسم قد يكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى اسمرار الجلد في المناطق التي تتعرض للضغط، مثل الركبتين والكوعين.

اسمرار الجلد ليس مجرد تغير تجميلي، بل قد يكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة تتطلب اهتمامًا طبيًا.