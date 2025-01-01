انت الأن تتابع خبر حصرياً ولأول مرة مجاناً على قنوات mbc masr كأس السوبر الاسباني بداية من 8 يناير .. التردد الجديد 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بكافة أنحاء العالم والوطن العربي، بمتابعة مباريات الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، أحد أقوى الدوريات في أوربا والعالم أجمع، ومن المتعارف عليه أن مباريات الدوري الإسباني يتم نقلها على مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وكلك كافة البطولات الأخرى المتعلقة بكرة القدم الإسبانية، ولكن وبشكل حصري فقد تم الإعلان من قليل عن إذاعة مباريات كأس السوبر الاسباني 2025 بشكل مجاني على قنوات mbc masr، ومن خلال فقرات المقال نوضح تردد القناة وأبرز تفاصيل الخبر.

كأس السوبر الاسباني على قنوات mbc masr

أعلنت الصحف الرسمية نقلاً عن قنوات mbc masr، أن مباريات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم سيتم نقلها مجاناً على مجموعة قنوات mbc masr، 1 و2، كما أوضحت أن مباريات الكأس ستبدأ بداية من يوم 8 يناير الجاري، وستذاع المباريات بالكامل على القنوات المفتوحة، ويمكن مشاهدتها عبر التردد الموضح بالفقرات التالية.

كاس السوبر الإسباني

كما تم الإعلان أن مباريات كاس السوبر الإسباني بنصف النهائي والنهائي ستكون وفق لما يلي:

تقام مباراة برشلونة واتليتكو بيلباو يوم الأربعاء الموافق 8 يناير.

كما تقام مباراة ريال مدريد وريال مايوركا يوم الخميس الموافق 9 يناير.

بينما من المقرر إقامة المباراة النهائية يوم يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025.

تردد قنوات mbc masr ام بي سي مصر

يمكن مشاهدة كأس السوبر الإسبانب على قنوات ام بي سي مصر على النايل سات وفق لما يلي: