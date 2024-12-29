نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية نسف كبيرة في ميس الجبل ويفجر منازل في مارون الراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة Rt بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف ثانية كبيرة في بلدة ميس الجبل جنوبا إضافة إلى عمليات تفجير لمنازل في بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

ويوم أمس، واصلت القوات الإسرائيلية خروقاتها لوقف إطلاق النار باقتحامها بلدات الطيبة والقنطرة وعدشيت القصير ودير سريان جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت مديرة مكتب الإعلام لليونيفيل كانديس أرديل إبلاغ الجيش الإسرائيلي بعدم إمكانية ضمان سلامة عناصر حفظ السلام في محيط الطيبة جنوبي لبنان وأن الدوريات تتجنب السير في تلك المنطقة.

وفي بياناته المتكررة، يؤكد الجيش الإسرائيلي أن "قوات اللواء 300 تواصل إزالة التهديدات في جنوب لبنان، وفقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، قام الجيش الإسرائيلي بتفجير حي بأكمله في بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان، لينضم حينها إلى مجموعة من القرى الجديدة التي ينسفها الجيش بالكامل.

ومنذ بدء عملية "سهم الشمال" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في 23 سبتمبر الماضي والتي شملت غزو جنوب لبنان، تعمل قوات الجيش على نسف قرى كاملة أو أحياء فيها لا سيما تلك القريبة من الحدود.