روبي تبرز اطلالتها بالأحمر الناري في حفل رأس السنة.. اتفرج الصور

انت الأن تتابع خبر روبي تبرز اطلالتها بالأحمر الناري في حفل رأس السنة.. شاهد الصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبرزت الفنانة روبي اطلالتها بالأحمر الناري، التي ظهرت بها في حفل ليلة رأس السنة 2025 بأحد فنادق القاهرة الجديدة، حيث نشرت الصور على حسابها بموقع انستغرام ولاقت تفاعل كبير من متابعيها ومحبيها، إذا اختارت روبي اطلالتها بالأحمر لتتناسب مع أجواء الاحتفال بليلة رأس السنة واستقبال العام الجديد.

غناء روبي وسط تفاعل من الجمهور