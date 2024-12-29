تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري والقناة الناقلة

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رياض - احمد صلاح - ينتظر محبي الكرة المصرية بصفة عامة، ومحبي وعشاق نادي الزمالك بصفة خاصة، المواجهة المرتقبة بين الفارس الأبيض وبين فريق الاتحاد السكندري بالجولة السابعة بدوري نايل Nile، والمقرر لها أن تقام بعد قليل وفي تمام الساعة الثامنة مساءً يتوقبت القاهرة اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024.

تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة السابعة

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، عن تشكيل الفريق الأبيض والذي سوف يخوض به المواجهة المرتقبة ضد فريق الاتحاد السكندري، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

حيث استقر المدير الفني لنادي الزمالك السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الخاص بنادي الزمالك في تلك المباراة

والذي جاء كالتالي:-

· محمد عواد في حراسة المرمى.

· أحمد فتوح، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، عمر جابر في خط الدفاع.

· نبيل عماد دونجا، محمد شحاته، عبد الله السعيد في خط الوسط.

· حسام أشرف، مصطفي شلبي، زيزو في خط الهجوم.

أما بدلاء الفريق الأبيض فهم كلاً من :-

حمزة المثلوثي، محمد صبحي، أحمد محمود، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، محمود عبد الرازق “شيكابالا” كونراد ميشالاك، عمر فرج، سيف الجزيري، ناصر منسي.

القناة الناقلة للقاء الزمالك ضد الاتحاد السكندري