نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحه ٢٠٠٥ يفوز على الزمالك بثلاثية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق سموحه مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بالإسكندرية.

جاءت أهداف سموحه عن طريق أحمد إيهاب الذى سجل هدفين وسعيد هلال الذى سجل هدفا.

وبذلك يرتفع رصيد فريق سموحه إلى 26 نقطة ويصعد للمركز الثالث.

وأعرب هانى العجيزى المدير الفنى لفريق سموحه عن سعادته بفوز فريقه ووجه الشكر للاعبيه.

وأضاف العجيزى فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن لاعبوه أدوا بشكل جيد وحققوا نتيجة طيبة أمام فريق كبير يمتلك لاعبين على مستوى عالى وجهاز فنى كفء.

وأوضح العجيزى أن لاعبيه لم يتدربوا سوى تدريب واحد قبل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها مدينة الإسكندرية خلال الأيام الأخيرة.

ويضم الجهاز الفني لسموحه كلا من: هانى العجيزى مدير فنى، محمد فهمى مدرب عام، إسلام صبحى مدرب، أسامه الشاذلى مدرب حراس المرمى، محمد على أخطائى علاج طبيعي، أسامه الشاذلى مدرب حراس المرمى، إسلام خليل إدارى الفريق، رضا عبد الحليم المسئول المالى.

ويقود قطاع الناشئين حسين عامر رئيس القطاع، عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع، محمد أحمد نونش مدير شئون اللاعبين، هانى زكى مخطط الأحمال.