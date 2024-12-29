حسام حبيب يتصدر تريند جوجل بعد ظهوره بـ "لوك" جديد وتحضير ألبومه الأول منذ سنوات

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان حسام حبيب قائمة التريند على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد مشاركته مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلالها بـ "لوك" جديد لفت الأنظار، حيث اعتمد قصة شعر جديدة أعطته مظهرًا مميزًا.

إعلان حسام عن تحضيره لمجموعة من الأغاني الجديدة، التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد، كان المحرك الأساسي لتفاعل جمهوره بشكل واسع، خاصة وأن الألبوم المرتقب يُعد الأول له منذ فترة طويلة. تعليقات المعجبين على الصور أظهرت حماسًا كبيرًا، حيث كتبوا جُمل مثل: "أخيرًا"، "مستنيين الألبوم"، و"امتى ها ينزل"، وهو ما يؤكد مدى انتظار الجمهور لأعماله القادمة.

عودة قوية بعد غياب طويل

آخر ظهور فني لحسام حبيب كان في فبراير الماضي عندما طرح أغنيته "كدابه"، التي حققت صدى كبيرًا باعتبارها أول أعماله الغنائية بعد غياب دام ثماني سنوات كاملة.

الأغنية التي أعلن وقتها أنها جزء من ألبوم جديد يتضمن عشر أغنيات، كانت بمثابة عودة مرتقبة للفنان الذي غاب عن الساحة طويلًا.

وعلى الرغم من إعلان حسام حبيب في وقت سابق عن نيته طرح أغنيات الألبوم بطريقة السنجل تدريجيًا، إلا أن الأشهر الماضية لم تشهد أي إصدارات جديدة. ومع ذلك، فإن عودته إلى الساحة الفنية مؤخرًا بإطلالة جديدة وإعلان قرب طرح ألبومه، أشعلت حماس جمهوره الذي طال انتظاره لتلك الخطوة.

ترقب كبير للألبوم الجديد

الألبوم المنتظر يُعد نقلة مهمة في مسيرة حسام حبيب، خاصة وأنه يأتي بعد غياب طويل عن المشهد الموسيقي. الجمهور والمحللون يترقبون مستوى الأغنيات الجديدة وما تحمله من تنوع وتجديد، في وقت تعيش فيه الساحة الغنائية منافسة قوية.