سامح الصريطي يعلن عن وفاة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي

القاهرة - محمد ابراهيم - "وفاة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي: قلب النابض بالحب يتوقف بعد رحلة طويلة من العطاء"



فجعت الأوساط الصحفية والفنية برحيل الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي، التي توفيت عن عمر طويل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع.

أعلن الفنان سامح الصريطي، شقيق الراحلة، الخبر الحزين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الأم، الأخت، الصديقة، الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي في ذمة الله، توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء، وتوقفت الحروف عن التعبير نسألكم الدعاء".

رحيل نفيسة الصريطي يأتي بعد سنوات من العمل الصحفي المتميز في مجال الكتابة، حيث كانت واحدة من الأسماء اللامعة في عالم الإعلام والصحافة، قدمت خلالها العديد من المقالات والكتابات التي أثرت القُرّاء وأثارت نقاشات واسعة حول قضايا اجتماعية وثقافية. عُرفت بنقدها الموضوعي وقدرتها على تناول القضايا بذكاء ورؤية نقدية مميزة، الأمر الذي جعلها محط احترام كبير بين زملائها.

وكان آخر ظهور للفنان سامح الصريطي في مسلسل "جميلة"، الذي يحقق نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة. يُعد هذا العمل الفني من الأعمال البارزة في الموسم الحالي، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، ويُسلط الضوء على قضايا شائكة مثل مشاكل الميراث والأزمات الزوجية.

تقوم الفنانة ريهام حجاج بدور البطولة في العمل، ويُعرض المسلسل الذي يشارك فيه سامح الصريطي بدور مميز، إلى جانب مجموعة من النجوم الكبار مثل سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، هاني عادل، وأحمد وفيق.

العمل الذي كتبته أيمن سلامة، وأخرجه سامح عبد العزيز، يلقى إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، خصوصًا لما يحتويه من أحداث مشوقة وتطورات مثيرة تكشف العديد من المفاجآت في كل حلقة.

ويُذكر أن الكاتبة الراحلة نفيسة الصريطي كانت على علاقة وطيدة مع العديد من الشخصيات في الوسط الفني والإعلامي، وكانت دائمًا داعمة للمواهب الشابة وللأفكار المبدعة، ما جعلها تحظى بحب وتقدير من الجميع. إن فقدانها يمثل خسارة كبيرة في المجالين الصحفي والفني.