العالم اليوم - وفد مجلس التعاون الخليجي يؤكد على دعم سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا أن زيارته الحالية إلى العاصمة السورية دمشق تأتي بناء على تكليف من دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذاً لمخرجات الاجتماع الوزاري"، مؤكدا على أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن الخليج.

وقال اليحيا -في مؤتمر صحفي عقد في دمشق مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي- إن "أمن وسلامة سوريا جزء لا يتجزأ من أمن الخليج واستقرار المنطقة"، ودعا المجتمع الدولي إلى "إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا"، وفقا لما أورده تلفزيون سوريا على موقعه الإلكتروني .

وبدوره، صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بأن "هدف زيارتنا لدمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا".

وأكد أن الزيارة تهدف إلى "دعم سوريا سياسياً واقتصادياً وتنموياً". وأضاف: "يجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها". كما شدد على موقف المجلس الثابت بأن "الجولان أرض سورية"، مع إدانة "توسع الاستيطان".

واختتم البديوي بالقول: "دول المجلس جادة في دعم سوريا وشعبها، ونؤكد تضامننا الكامل معها".من جانبه أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أهمية الدور الخليجي في دعم بلاده، قائلاً: "أشكر دولة الكويت والدول العربية التي أعلنت دعمها لسوريا، وهو ما يعيد سوريا لدورها العربي".

ودعا الشيباني دول الخليج إلى "فتح سفاراتها مجدداً في دمشق"، مشيراً إلى أن المباحثات شملت "كل المراحل التي ننوي خوضها". وأضاف: "الكويت تدعم استقرار سوريا وتمثيل كل أطياف الشعب السوري"، مؤكدًا أن "الشعب السوري بحاجة إلى ترميم علاقاته الاقتصادية والسياسية".

وشدد الشيباني على أن "شعار سوريا اليوم هو سوريا السلام والاستقرار والأمان للجميع، ولن نجعلها مركزاً لاستقطاب".

ووصل وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزراي لمجلس التعاون الخليجي عبدالله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة السورية دمشق.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الإثنين، إن الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وتعبيرًا عن "تمسك دول مجلس التعاون بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق"، وفقا لوكالة أنباء (كونا) الكويتية.