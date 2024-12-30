وشم الوجه كارثة .. شاب صيني يتحسر على قراره المدمر

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثارت قصة شاب صيني ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كشف عن ندمه الشديد على قراره بـ”وشم وجهه” بالكامل. هذه القصة العبرية تحذر الشباب من مغبة اتخاذ قرارات متهورة قد تدمر حياتهم.

قصة شاب تائه

بدأت قصة الشاب الصيني، الذي يُعرف فقط باسم “A”، عندما كان مراهقًا متمردًا يعاني من الاكتئاب. لجأ إلى الوشم كوسيلة للتعبير عن نفسه، وصولًا إلى تغطية وجهه بالكامل بتصميم جمجمة مخيف.

العواقب الوخيمة

سرعان ما أدرك الشاب أن هذا القرار كان كارثيًا. فقد واجه صعوبات بالغة في العثور على عمل، وتعرض للإهانات والتنمر في الشارع. كما أن الوشم تسبب له مشاكل في التعرف عليه في الأماكن العامة، حتى أنه عانى من صعوبة في استخدام تقنية التعرف على الوجه في الهاتف المحمول.

رحلة مؤلمة لإزالة الوشم

بعد سنوات من المعاناة، قرر الشاب التخلص من الوشم. بدأ رحلة مؤلمة لإزالة الوشم بالليزر، والتي تتطلب جلسات متعددة وألمًا شديدًا.

تحذير للشباب

أصبحت قصة الشاب الصيني تحذيرًا لكل من يفكر في الحصول على وشم كبير أو في أماكن حساسة مثل الوجه. فوشم الوجه ليس مجرد موضة عابرة، بل قرار يؤثر على حياة الشخص بشكل كبير ويصعب تغييره.