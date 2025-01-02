الدوري الإنكليزي (19)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أُسدل الستار على منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة:

ليستر سيتي × مانشستر سيتي 0-2

إيفرتون × نوتينغهام فورست 0-2

مانشستر يونايتد × نيوكاسل 0-2

برينتفورد × آرسنال 1-3

كريستال بالاس × ساوثهامبتون 2-1

إبسويتش تاون × تشيلسي 2-0

وسن هام × ليفربول 0-5

فولهام × بورنموث 2-2

توتنهام هوتسبير × وولفرهامبتون 2-2

أستون فيلا × برايتون 2-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)

1- ليفربول: 45 نقطة

2- آرسنال: 39 نقطة

3- نوتينعهام فورست: 37 نقطة

4- تشيلسي: 35 نقطة

5- نيوكاسل: 32 نقطة