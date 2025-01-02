نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (19)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أُسدل الستار على منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة:
ليستر سيتي × مانشستر سيتي 0-2
إيفرتون × نوتينغهام فورست 0-2
مانشستر يونايتد × نيوكاسل 0-2
برينتفورد × آرسنال 1-3
كريستال بالاس × ساوثهامبتون 2-1
إبسويتش تاون × تشيلسي 2-0
وسن هام × ليفربول 0-5
فولهام × بورنموث 2-2
توتنهام هوتسبير × وولفرهامبتون 2-2
أستون فيلا × برايتون 2-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)
1- ليفربول: 45 نقطة
2- آرسنال: 39 نقطة
3- نوتينعهام فورست: 37 نقطة
4- تشيلسي: 35 نقطة
5- نيوكاسل: 32 نقطة