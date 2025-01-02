الدوري المصري (7)…نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الأربعاء، مباريات المرحلة السابعة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة:

الزمالك × الاتحاد السكندري 2-0

حرس الحدود × طلائع الجيش 3-0

فاركو × سموحة 2-1

مودرن سبورت × الإسماعيلي 0-0

إنبي × الأهلي 0-0

زدأف سي × بتروجيت 1-1

سيراميكا × المصري البورسعيدي 1-1

غزل المحلة × البنك الأهلي 0-1

الجونة × بيراميدز 0-1

ترتيب فرق المقدمة بعدالجولة (7)

1- الزمالك: 14 نقطة

2- بيراميدز: 14 نقطة

3- الأهلي: 12 نقطة

4- سيراميكا: 12 نقطة

5- المصري البورسعيدي: 12 نقطة