نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (7)…نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الأربعاء، مباريات المرحلة السابعة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة:
الزمالك × الاتحاد السكندري 2-0
حرس الحدود × طلائع الجيش 3-0
فاركو × سموحة 2-1
مودرن سبورت × الإسماعيلي 0-0
إنبي × الأهلي 0-0
زدأف سي × بتروجيت 1-1
سيراميكا × المصري البورسعيدي 1-1
غزل المحلة × البنك الأهلي 0-1
الجونة × بيراميدز 0-1
ترتيب فرق المقدمة بعدالجولة (7)
1- الزمالك: 14 نقطة
2- بيراميدز: 14 نقطة
3- الأهلي: 12 نقطة
4- سيراميكا: 12 نقطة
5- المصري البورسعيدي: 12 نقطة