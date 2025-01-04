ماذا قدم مارسيل كولر مع الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري؟

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رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره سموحة مساء الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.
موعد مباراة الأهلي وسموحة
- ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي أمام سموحة، في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير الجاري.
- ويسعى المارد الأحمر، لتحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة، حتى يعود لسكة الانتصارات التي ضل الفريق طريقه عنها خلال آخر جولتين.
أرقام كولر مع الأهلي
ونسلط الضوء خلال السطور التالية على أرقام السويسري مارسيل كولر، منذ أن تعاقد معه النادي الأهلي في سبتمبر من عام 2022:
خاض 134 مباراة
- _ فاز في 95
- _ تعادل في 26
- _ خسر 13 مباراة
- _ سجل لاعبوه 253 هدف
- _ استقبلت شباكه 81
- _ خرج بشباك نظيفة في 76 مباراة
- _ تُوج ب 11 لقب.
مشوار الأهلي في الدوري
- ويحتل المارد الأحمر، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، جمعهم من خلال الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مثلهما، ويأمل في الفوز في لقاء سموحة، حتى يتربع على عرش صدارة الدوري.
نتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال
- وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
- وتجمد رصيد الأهلي عند ٧ نقاط ويظل على صدارة المجموعة الثالثة، انتظارًا لمباراة الغد بين أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ٥ نقاط وأسيك أبيدجان الإيفواري نقطة واحدة، فيما ارتفع رصيد شباب بلوزداد إلى ٦ نقاط.
- في الدقيقة 54، يحاول فريق شباب بلوزداد التصويب المباشر على المرمى لكن الكرة تمر خارج الملعب، وتظهر الخطورة الهجومية من جديد للأهلي في الدقيقة 56 عن طريق إمام عاشور الذي مرر لوسام أبو علي المنطلق داخل منطقة الجزاء، ويحاول التمرير بكعب القدم لكن دفاع بلوزداد يبعد الكرة.
- يحصل مايو، مهاجم بلوزداد، على ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء، وتنفذ عن طريق بن عيادة، وتصطدم الكرة بدفاع الأهلي.
- يحاول وسام التصويب على المرمى في الدقيقة 66، إلا أن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ضربة ركنية لم تستغل، ويحاول بلوزداد تنظيم مرتدة تصدى لها الدبيس وحوّل الكرة إلى ركنية.
- يجرى الجهاز الفني تغييرين في الدقيقة 76، بإشراك محمد مجدي أفشة وأكرم توفيق بدلًا من كريم الدبيس وعمرو السولية.
- في الدقيقة 84، يُطلق عطية الله تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، وتمر الكرة بجوار القائم الأيمن لحارس بلوزداد.
- يتصدى الشناوي بثبات لتصويبة من لاعب بلوزداد في الدقيقة ٨٩.
- يسجل نوفل خاسف هدف التقدم لفريق بلوزداد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
- ويدفع الجهاز الفني بتغييرين بإشراك بيرسي تاو ومحمود كهربا بدلًا من حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا.
- تمر الدقائق الأخيرة بدون تعديل في النتيجة، ويطلق الحكم الصومالي عمر عبد القادر صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز شباب بلوزداد بهدف دون رد