ماذا قدم مارسيل كولر مع الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري؟

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رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره سموحة مساء الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي أمام سموحة، في تمام السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير الجاري.

ويسعى المارد الأحمر، لتحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة، حتى يعود لسكة الانتصارات التي ضل الفريق طريقه عنها خلال آخر جولتين.

أرقام كولر مع الأهلي

ونسلط الضوء خلال السطور التالية على أرقام السويسري مارسيل كولر، منذ أن تعاقد معه النادي الأهلي في سبتمبر من عام 2022:

خاض 134 مباراة

_ فاز في 95

_ تعادل في 26

_ خسر 13 مباراة

_ سجل لاعبوه 253 هدف

_ استقبلت شباكه 81

_ خرج بشباك نظيفة في 76 مباراة

_ تُوج ب 11 لقب.

مشوار الأهلي في الدوري

ويحتل المارد الأحمر، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، جمعهم من خلال الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مثلهما، ويأمل في الفوز في لقاء سموحة، حتى يتربع على عرش صدارة الدوري.

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