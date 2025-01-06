نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الواسطى يستغيث بوزير الشباب والرياضة ومحافظ بنى سويف لحل أزمته مع اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه مسوؤلى نادى الواسطى الرياضى وجماهيره استغاثة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف وذلك عقب قرار اتحاد الكرة المصري بنقل مباريات الفريق الأول لكرة القدم لملعب أخر بدلا من ملعب استاد الواسطى الجديد والذى يحتضن مباريات الفريق بمسابقة دورى القسم الثانى ' ب ' بجانب مباريات فرق الناشئين والبراعم.



وأكد مسؤولى الواسطى على أن قرار اتحاد الكرة يمثل ظلم كبير بسبب أن ملعب الواسطى الذى هو من افضل الملاعب مساحه فى الصعيد والذى سبق وأن أعطى اتحاد الكرة الصلاحيات لاقامه المباريات عليه منذ 4 سنوات وتقام عليه جميع المباريات الرسمية.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري بمخاطبة الجهات الامنية بعدم صلاحية ملعب استاد الواسطى الجديد، وهو ما أثار حفيظة مسوؤلى مجلس إدارة النادى وجماهيره فى ظل احتضان الفريق لمباريات الفريق الأول وقطاع الناشئين على مدار السنوات الماضية دون حدوث أى مشكلات بجانب قانونية وضع الملعب، ومنحت النادى السويفى مهلة شهر لتلافى الملاحظات لتشكيل لجنة أخرى للمعاينة.

وقرر مسؤولى الواسطى نقل مباريات الفريق لملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف لإقامة مباريات الفريق خلال الدور الثانى بمجموعة شمال الصعيد بدورى القسم الثانى ' ب ' وذلك فور ورود خطاب لجنة المسابقات بضرورة اختيار ملعب بديلا لملعب استاد الواسطى الجديد.



وكانت أزمة ملعب استاد الواسطى الجديد قد ظهرت وذلك عقب صدور خطاب اتحاد الكرة المصري بتاريخ 22 ديسمبر والذى يفيد بتشكيل لجنة من الاتحاد المصري لكرة القدم لمعاينة ملعب الواسطى وذلك يوم الأربعاء 25 ديسمبر والمكونة من صالح عبد الحميد وعبده عبد العظيم ممثلى إدارة المسابقات وفهيم عمر عضو لجنة الحكام الرئيسية وانتهت اللجنة بتقريرها وفقا لخطاب الجبلاية بعدم صلاحية الملعب ومخاطبة الجهات الأمنية بالأمر وعدم إقامة مباريات الفريق الأول بالقسم الثانى ' ب ' الا عقب تلافى الملاحظات الواردة بتقرير اللجنة.

ويتسلح مجلس إدارة نادى الواسطى بموقفهم لرفض القرار وذلك بالمعاينة التى تمت يوم 3 / 9 / 2023 من خلال اللجنة الثلاثية المكونة من محمد عبد التواب مسؤل المسابقات ومحمد سعد مسؤل لجنة الحكام ومجدي عويس إدارى فرع بنى سويف لكرة القدم والتى انتهت حينها بصلاحية الملعب قانونيا وذلك طبقا للمعايير الموضحة والتى عاينتها اللجنة على أرض الواقع من حيث المقاييس والمعايير الخاصة بعمل إدارة المسابقات والحكام.

وأرسل مجلس إدارة الواسطى خطاب لاتحاد الكرة المصري وذلك للرد على خطاباته السابقة الخاصة بعدم صلاحية الملعب والتظلم على القرار، وخلال الخطاب سرد مسوؤلى الواسطى تأكيداتهم على صلاحية الملعب واندهاشهم من صدرو قرار دون ورود اى ملاحظات بجانب اندهاشهم من تشكيل لجنة لمعاينة ملعب الواسطى دون غيره من الأندية على مستوى الجمهورية بمختلف المسابقات، فيما أشار مسوؤلى النادى بالخطاب إلى أن القرار انتقاما بالتزامن مع موقف النادى والذى قام برفع دعوى قضائية ضد تصنيف وأخرى ضد المرشح لرئاسة الاتحاد.



ويامل مسوؤلى مجلس إدارة نادى الواسطى وجماهيره فى حل أزمة الملعب بمنافسات الدور الثاني من المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب '.